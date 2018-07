SÃO PAULO - Kaká é o grande objetivo do Paris Saint-Germain para a próxima janela de contratações do futebol europeu, informou neste sábado o jornal Le Parisien. Kaká, de 29 anos, aparece como prioridade do diretor esportivo do clube francês, o brasileiro Leonardo, que busca reforços para o meio de campo da equipe.

O jogador, que tem contrato com o Real Madrid até 2015, não está entre os titulares da atual escalação do técnico português José Mourinho, o que pode levá-lo a sair do clube espanhol. Transferido do Milan ao Real Madrid por 67 milhões de euros, Kaká pode ser comprado pelo PSG por pouco menos de 40 milhões de euros, como estima a equipe francesa.

De acordo com o Le Parisien, Kaká se encontrou em Paris com Leonardo no meio do ano e ambos falaram sobre a possibilidade de transferência. Além disso, o jogador agrada ao técnico Carlo Ancelotti, que assumirá o comando do PSG após a destituição de Antoine Kombouaré. O treinador italiano já teve Kaká sob seu comando no Milan.