Kaká projeta chegar 'logo' aos 100 gols pelo Milan

Admitindo estar vivendo "a tensão como um garoto" pela sua reestreia, o craque já estabeleceu a sua primeira meta mais significativa antes de buscar novos títulos com a camisa do Milan. "Estou focado na Copa do Mundo (de 2014), mas quero jogar bem aqui. Prometo muito empenho e um dos meus objetivos é chegar aos 100 gols com o Milan. Só me faltam 5 e espero marcá-los logo", revelou Kaká, durante evento promocional da Adidas, um dos seus patrocinadores.

Kaká acumulou 95 gols em 270 partidas pelo Milan e já projeta um trio ofensivo de sucesso com Balotelli e El Shaarawy, depois de exibir empolgação com os seus primeiros treinos neste seu retorno ao clube.

"A semana foi bonita, com muito trabalho em campo. Com Balotelli e El Shaarawy brincamos um pouco no vestiário. Existe uma grande vontade e podemos jogar todos juntos. Esta é uma equipe com grandes jogadores que se respeitam. Será uma partida emocionante esta de sábado e tentarei provar que ficarei tranquilo para jogar da melhor maneira", enfatizou o brasileiro, que espera reeditar os bons tempos de Milan após frustrante passagem pelo Real Madrid.