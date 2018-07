Kaká quer Real reassumindo liderança no sábado

MADRI - A derrota para o Barcelona no clássico de sábado passado custou ao Real Madrid a perda da liderança do Campeonato Espanhol. A primeira colocação, porém, pode ser retomada no próximo fim de semana, quando a equipe do técnico José Mourinho enfrenta o Sevilla na casa do adversário. O meia Kaká quer que o Real aproveite a oportunidade para voltar a abrir três pontos de vantagem no primeiro lugar.

"Vamos para Sevilha com a meta e com a gana de reassumirmos a primeira colocação na tabela", disse o brasileiro, lembrando que o Barcelona está no Japão para o Mundial de Clubes, antecipou a partida contra o Rayo pelo Espanhol e, por isso, já fez um jogo a mais. Catalães e madrilenhos estão empatados em pontos, mas o Barça fica à frente pelo confronto direto.

O jogo contra o Sevilla, no sábado, será o segundo do Real Madrid depois da derrota no clássico. Na terça-feira, a equipe venceu o Ponferradina, da terceira divisão, por 2 a 0, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. Para Kaká, que foi titular nesta partida, o reencontro com as vitórias foi crucial. "Depois de perder o clássico, ganhar em Ponferradina foi um ponto importante", disse.

Kaká participou de um evento beneficente do Real Madrid nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu. Através da Fundação Real Madrid, o clube doou mais de 4.500 brinquedos para crianças carentes.