Kaká retoma seu lugar na seleção brasileira

WROCLAW – Kaká chegou para ficar e declara que deu "a volta por cima". Depois de dois anos longe da seleção, o meia retornou à equipe como se praticamente nunca tivesse deixado o grupo. Em dois jogos, foram dois gols, além de assistências e a demonstração de que está recuperado de suas lesões. Nesta terça, o técnico Mano Menezes foi claro em confirmar que a volta de Kaká não é temporária e que o jogador reconquistou seu lugar no time. O Brasil venceu o Japão por 4 a 0.

"Kaká está voltando como era a nossa expectativa", disse Mano. "Mais do que os dois gols, o importante é a atuação, o conjunto da obra. E ele foi bem nesse aspecto", declarou o treinador. "Taticamente o Kaká esteve bem. Soube se posicionar para uma maneira que escolhemos para jogar."

Mas Mano deixou claro que Kaká já cumpriu em nove dias outra função: a de liderar o grupo. "Kaká foi determinante para que a seleção tivesse mais personalidade."

O meia do Real Madrid adota, desde o seu retorno, um comportamento de humildade. Ele tenta conquistar seu lugar dentro e fora de campo, não disfarçava a satisfação por ter retornado e correspondido. "Trabalhei fora de campo e me dediquei por querer dar a volta por cima. Saio feliz. Meu propósito era aproveitar a chance. Estou satisfeito com o meu desempenho", declarou. Para o jogador, o futebol que ele apresentou foi adequado e garante que se sentiu bem, mesmo não tendo tanta frequência de jogo pelo Real Madrid, onde ainda é reserva.

Para Kaká, os dois amistosos e os cinco treinos pela seleção ajudaram a dar mais força física. Ele ressaltou o fato de essa preparapão ter sido um teste de sua inserção positiva no grupo de jovens da seleção. "Dentro do grupo, foi mais surpreendente a integração", disse. "Eu conhecia menos da meteda dos jogadores. Mas a forma pela qual me receberam permitiu que eu ficasse muito à vontade."

Apesar de todos os elogios de Mano e de sinalizações de que estará nos planos do técnico, Kaká evita falar em ter seu lugar garantido no grupo. "Eu sempre acompanhei a seleção, mesmo não estando na convocação. Muitas delas eu sabia que não ia estar presentes. Mas nessa última eu já vinha jogando. Não sei como serão as próximas, porque as coisas mudam muito rápido. Mas espero estar nas próximas convocações também."