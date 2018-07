Kaká retorna aos treinos e reforça Milan na Liga

Kaká passou a sentir dor no local durante o jogo contra o Bologna, na sexta-feira. No sábado, ganhou folga com os demais jogadores da equipe. Mas não retomou as atividades na reapresentação do time no domingo.

Depois do susto, o meia treinou nesta segunda e garantiu seu retorno ao time na partida contra o Atlético de Madrid, na quarta, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Ao fim do treino, Kaká atendeu fãs e afirmou que ainda sonha com uma vaga na Copa do Mundo. "Estou fazendo de tudo para não faltar a este evento. Veremos se farei parte da lista dos convocados em maio", disse, ansioso pela lista de convocados de Luiz Felipe Scolari. O treinador anunciará seus escolhidos no dia 7 de maio.