Kaká se despede pelas redes sociais: 'Deixo o coração no São Paulo'

Depois de apenas um semestre no Morumbi, Kaká está de novo indo embora do São Paulo. O jogador, revelado no clube tricolor e vendido ainda garoto para o Milan, agora vai embora não apenas em paz com a torcida, mas bastante identificado com os são-paulinos. Nesta quinta-feira, ele publicou mensagem de despedida dizendo que coração no São Paulo.

"Despedidas fazem parte da carreira de qualquer profissional e no futebol não é diferente, mas nesse caso nunca será uma despedida. Sair do São Paulo Futebol Clube não é uma opção para mim, eu sempre serei parte e principalmente terei dentro de mim um pedaço deste time: o coração", escreveu Kaká, 13 anos depois de estrear pelo clube sendo Campão do Torneio Rio-São Paulo.

No texto publicado na sua conta oficial no Facebook, Kaká diz que leva na bagagem grandes recordações. "Foram seis meses de grandes emoções e jamais vou esquecer a forma como vocês me receberam de volta. Guardarei com saudades a minha apresentação no Morumbi cheio de torcedores e de cada partida e treino que fiz com essa camisa, que eu jamais vou deixar de vestir. Eu sou ''tricolor'' e sempre serei."

Após pedir que os brasileiros sigam torcendo por ele no seu novo clube, o Orlando City, dos Estados Unidos, o meia agradeceu pelo carinho recebido em São Paulo. "Deixo um enorme agradecimento a cada funcionário do São Paulo, aos dirigentes, ao meu treinador e aos colegas de equipe. Vocês me mostraram mais uma vez que cada torcedor tricolor deve ter um imenso orgulho de vestir essa camisa."