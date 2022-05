Kaká se forma em curso da CBF e se habilita a trabalhar como treinador: 'Só falta o time'

Depois de se consagrar nos gramados, o ex-meia Kaká inicia agora uma nova trajetória ligada ao futebol. Ele concluiu o curso da CBF Academy e detém agora a Licença A, graduação que o credencia a treinar equipes profissionais no Brasil.

A informação foi veiculada por meio das redes sociais. O jogador, campeão mundial pela seleção brasileira na Copa de 2002, publicou uma foto com o diploma dando conta da conclusão do curso e o início de uma nova etapa na carreira.

A postagem traz ainda uma citação em tom bem-humorado: "Mais um curso concluído. Treinador habilitado. Só falta o time agora".

Revelado pelo São Paulo, Kaká fez carreira no Milan e também no Real Madrid. Ele foi o último atleta brasileiro a ganhar o título de melhor jogador do mundo. O feito foi alcançado em 2007. Depois disso, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dominaram o cenário mundial se alternando como vencedores do prêmio. Essa hegemonia só foi interrompida em 2018 com o croata Luka Modric desbancando o argentino e o português.

No Brasil, existem mais duas etapas para quem quer seguir no ofício de treinador. A Licença B credencia o profissional a trabalhar em equipes de base enquanto a C é direcionada para treinadores de escolinhas. Já para atuar no exterior é necessário tirar a Licença Pro.