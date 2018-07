Kaká segue sem treinar no Real Madrid

A situação de Kaká segue problemática no início desta semana. Nesta segunda-feira, o meia brasileiro demonstrou que ainda sofre com uma pubalgia e seguiu treinando separado do restante do elenco do Real Madrid.

A expectativa do departamento médico era de que Kaká conseguisse disputar o clássico contra o Barcelona, no sábado. Mas o brasileiro não treinou com o grupo durante toda a semana passada e sequer foi relacionado.

Mais uma vez afastado do treinamento, Kaká dificilmente terá condições de enfrentar o Almeria, na quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol. A equipe madrilenha busca retomar a liderança da competição, após perder para o Barcelona e cair para a segunda posição, três pontos atrás do líder.

Outros quatro jogadores não treinaram nesta segunda-feira, todos se recuperando de contusão: Pepe, Raúl, Rafael Van der Vaart e Drenthe.