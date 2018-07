Kaká será pai de uma menina

Ainda em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, Kaká ganhou motivos para celebrar fora dos gramados. Nesta quarta-feira, o meia brasileiro contou em seu Twitter que será pai de uma menina. Casado com Caroline Celico, ele já tem o garoto Luca, de dois anos.

"É com grande alegria, que confirmo que minha linda esposa @cacelico esta grávida do nosso segundo filho. Agora é uma menina", revelou o brasileiro no Twitter, acrescentando que ainda não escolheu o nome da menina. "O nome estamos escolhendo ainda".

Enquanto aguarda o nascimento de sua filha, Kaká seguirá com o tratamento para retornar ao futebol. Depois de passar por cirurgia em agosto, o brasileiro já voltou a correr nos gramados, buscando dar estabilidade ao joelho operado. Seu retorno aos treinos deve ocorrer no início de 2011.