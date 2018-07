Kaká, Toloi e Ganso serão poupados de jogo contra o Criciúma

A ausência do meia Paulo Henrique Ganso foi a novidade na lista dos relacionados do São Paulo para a partida contra o Criciúma, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Ele foi cortado de última hora do grupo que estreará na competição continental, após alegar cansaço no treino desta quarta no CT da Barra Funda.

A surpresa é porque Ganso não jogaria a partida de domingo contra o Figueirense, também em Santa Catarina, por estar suspenso no Brasileirão , e teria o fim de semana para descansar. Mas, após treinar com o grupo e participar do rachão nesta quarta-feira, ele pediu para ser preservado para se recuperar fisicamente.

Além de Ganso, o meia Kaká e o zagueiro Rafael Toloi não viajam para Criciúma. Estes, porém, serão reintegrados ao grupo na sexta-feira, de olho na partida contra o Figueirense, pela 18ª rodada do Brasileirão - o São Paulo é o vice-líder do campeonato com 32 pontos, sete a menos que o líder Cruzeiro.

A grande dúvida é como será escalada a equipe diante do Criciúma, já que os dois meias titulares estão fora de combate. Uma opção é voltar ao esquema tático 4-2-3-1, com Michel Bastos centralizado na armação. E outra alternativa é promover o retorno de Maicon, para formar dupla com Michel Bastos no setor de criação.

Veja a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros - Rogério Ceni, Denis e Renan Ribeiro

Zagueiros - Paulo Miranda, Edson Silva e Lucão

Laterais - Luis Ricardo, Auro, Alvaro Pereira e Reinaldo

Volantes - Souza, Denilson e Hudson

Meias - Maicon, Michel Bastos e Boschilia

Atacantes - Alan Kardec, Pato, Ademilson e Ewandro