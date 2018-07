Kaká treina bem e aumenta chance de antecipar estreia

Embora o presidente Carlos Miguel Aidar diga que Kaká só deve estrear no dia 2, contra o Criciúma, o jogador dá sinais de que tem condições de fazer seu primeiro jogo pelo São Paulo já contra o Goiás, neste domingo, no Serra Dourada. No primeiro treino com bola da semana, ele mostrou boa movimentação e continua evoluindo fisicamente.

Kaká jogou ao lado de Pato e Kardec num treino dividido por setores e mostrou boa movimentação nesta terça. Ele arriscou dribles, passes e chutes e manteve o ritmo por quase toda a atividade, que durou pouco menos de uma hora.

O São Paulo quer usar o retorno do camisa 8 ao Morumbi para promover ações de marketing e encher o estádio. A expectativa é que o estádio receba a capacidade próxima de 63 mil expectadores para recepcionar o jogador contra o Criciúma, emprestado pelo Orlando City até o fim do ano.

"Não sabemos em que ponto o Kaká está fisicamente, depois da derrota vem uma pressão e ele está querendo jogar. Claro que vai modificar um pouco e não sabemos como vai ficar. Com a qualidade dele, claro que vai nos ajudar bastante", disse o zagueiro Antonio Carlos.

O São Paulo volta a treinar nesta tarde na Barra Funda. Como não joga no meio de semana, o elenco trabalha em dois períodos para tentar corrigir os erros da derrota para a Chapecoense no último sábado. O resultado derrubou o time para a sexta posição, com 19 pontos. O Cruzeiro é o líder, com 25.