Kaká treina com grupo e deve voltar ao Real em janeiro

O brasileiro Kaká ficou mais perto de realizar o seu retorno ao futebol ao ser a principal novidade do treinamento deste sábado do Real Madrid. O meio-campista participou de sua primeira atividade com o grupo do time espanhol desde a realização de cirurgia no joelho esquerdo e deve voltar ao time em janeiro, de acordo com o técnico José Mourinho.

"Estava emocionado por estar com a equipe. O objetivo é que siga trabalhando até quarta-feira com os seus companheiros. Queremos que depois das férias comece a trabalhar com mais assiduidade e em meados de janeiro jogue ou esteja no banco de reservas", afirmou o treinador do Real Madrid.

Kaká realizou cirurgia no joelho esquerdo no dia 5 de agosto e, na fase final de recuperação, havia realizado apenas trabalhos físicos no Real Madrid. Neste sábado, porém, participou do treino com o restante do grupo, assim como o defensor Sergio Ramos e o meio-campista Fernando Gago, que estavam contundidos.

Satisfeito com a participação na atividade com os companheiros de Real Madrid, Kaká comentou sobre o treino no Twitter - rede de microblogs na internet. "Depois de um longo período, hoje fiz meu primeiro treino com o grupo. Foi só 1 treino, mas já foi um grande motivo de alegria", escreveu.

Contratado pelo Real Madrid antes do começo da temporada 2009/2010, Kaká não conseguiu brilhar no seu primeiro ano no clube espanhol e marcou oito gols nas 33 partidas que disputou pela equipe. Agora, perto de voltar ao time, precisará disputar posição com o alemão Ozil para enfim apresentar o futebol esperado quando chegou ao clube espanhol.