Kaká treina com time e mata saudades da bola

O principal jogador de criação do time participou pela primeira vez com o restante da equipe de uma atividade técnica, na qual os jogadores foram divididos em duas equipes, com campo reduzido, com o objetivo de trocar o maior número de passes seguidos.

Esse foi o primeiro encontro de Kaká com a bola desde o começo da preparação brasileira para o Mundial, na semana passada, em Curitiba. Inicialmente o jogador foi submetido a um tratamento para a contusão, e depois vinha participando apenas das atividades físicas, tanto no centro de treinamento do Atlético Paranaense como no hotel do time em Johanesburgo..

Durante as pausas no treino realizado na Randburg High School, o meia do Real Madrid experimentou alguns chutes a gol de longa distância, sem dar sinais da contusão. No começo, ele foi um dos que passou mais tempo com a bola no pé, mas depois aparentemente cansou e ficou pelas beiradas do campo. Numa dividida mais dura com Grafite, ele não tirou o pé e depois cumprimentou o companheiro.

Kaká era a principal preocupação da comissão técnica para o Mundial, após uma primeira temporada marcada por contusões no Real Madrid. O jogador passou seis semanas entre março e abril sem jogar com uma lesão na região pubiana, e voltou a desfalcar o time espanhol no fim do campeonato com o problema muscular na coxa.

O técnico Dunga, que permitiu o acesso da imprensa durante as quase duas horas de treino, disse na quinta-feira que pode poupar o jogador ao menos de parte dos amistosos contra Zimbábue e Tanzânia, nos dias 2 e 7 de junho, que servirão de preparação para a Copa. No entanto, garantiu que ele estará bem para a estreia do time no Mundial, contra a Coreia do Norte, no dia 15.

Esse foi o primeiro dia da seleção na Randburg High School, uma escola próxima ao hotel da equipe escolhida como local oficial de treinos do Brasil para o período do Mundial. A atividade, numa manhã de sol, contou pela primeira vez com os 23 jogadores convocados para a Copa, após a apresentação de Lucio e Maicon na quinta-feira. O gramado ficou com alguns buracos como consequência de jogadas mais ríspidas.

O treino foi acompanhado por funcionários do colégio, alguns inclusive vestindo a camisa da seleção. À tarde os jogadores voltarão a treinar, mas no hotel onde estão concentrados. Na quinta-feira, eles apenas correram em volta do campo do hotel após terem desembarcado em Johanesburgo.