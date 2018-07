Kaká treina sozinho antes de viajar com a seleção

Kaká foi o único jogador da seleção brasileira que esteve em campo para treinar nesta quarta e realizou uma atividade física ao lado dos preparadores Paulo Paixão e Fábio Mahseredjian. Em seguida, partiu junto com a seleção brasileira que irá se encontrar com o presidente Lula, na tarde desta quarta-feira, em Brasília, antes de viajar para a África do Sul.

O treino desta quarta-feira foi apenas o segundo realizado pelo craque no campo em Curitiba, depois de ele ter corrido com o restante dos jogadores da seleção no dia anterior. Kaká acabou ficando fora da atividade com bola realizada pelo resto dos atletas na última terça-feira, já que precisou realizar um trabalho de fisioterapia.

De fora da último jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, Kaká foi o primeiro jogador da seleção brasileira a chegar a Curitiba. Porém, ele ficou a maior parte do tempo de sua estada na capital paranaense dentro do departamento médico.

O grande desafio de Kaká agora será recuperar o ritmo de jogo perdido em função do longo tempo afastado das partidas. Em sua primeira temporada no Real, ele passou seis semanas sem atuar, entre março e abril, por causa de uma lesão no púbis. Em seguida, voltou a desfalcar o time no final da temporada por causa do problema muscular na coxa.