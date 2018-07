Kaká treina 'sozinho' e festeja evolução no São Paulo

Apresentado no domingo, Kaká já está integrado ao elenco do São Paulo há uma semana. Mesmo assim, nesta sexta-feira à tarde, o jogador treinou praticamente sozinho. Enquanto seus companheiros tiveram a tarde livre, dispensados por Muricy Ramalho, o meia trabalhou no CT da Barra Funda acompanhado do zagueiro Rafael Toloi.

Os dois são os únicos que estavam na Europa no primeiro semestre. Assim, para eles, o período é de pré e não de intertemporada. Afinal, os dois receberam férias em maio, ao fim do Campeonato Italiano, e só agora voltaram a trabalhar.

"Evolui bastante no decorrer dessa semana, principalmente na parte física. Continuo evoluindo, fazendo dois períodos de treino, e a semana foi muito boa. Estou me sentindo bem", diz o jogador, que fez seu primeiro treino com bola na quinta. Nesta sexta, ele voltou a trabalhar com bola no CT, pela manhã.

O meia, que ficou 11 anos no futebol europeu, também festeja a rápida adaptação no grupo tricolor. "Está sendo muito legal essa integração com os outros jogadores. Ontem (quinta) pude treinar com parte do grupo, e hoje com o grupo inteiro, e é muito gostoso poder trabalhar com eles. Alguns eu já conhecia, outros são novidade pra mim, e esse processo é muito legal. A experiência ajuda nisso, nessas adaptações", argumentou.