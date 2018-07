Kaká vê time 'no caminho certo', mas pede evolução Depois da vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo, na noite de quarta-feira, em Brasília, o São Paulo completou oito jogos sem derrota no Brasileirão. Assim, se manteve na segunda colocação, na perseguição ao líder Cruzeiro. Para o meia Kaká, o time está "no caminho certo", mas ainda é preciso melhorar.