Kaká viaja com o Real Madrid para enfrentar o Paris Saint-Germain

MADRI - Ainda com a sua situação indefinida no Real Madrid, apesar da chegada do técnico Carlo Ancelotti, treinador com que viveu a melhor fase da sua carreira, no Milan, o meia Kaká foi relacionado para participar do amistoso contra o Paris Saint-Germain, neste sábado, em Gotemburgo (Suécia).

Na quarta, o Real enfrentou o Lyon e o brasileiro sequer viajou para a França com o restante do grupo. Na ocasião, o clube não justificou a ausência do meia, mas o jornal espanhol Marca noticiou que ele fez um acordo com Ancelotti, segundo o qual foi definido que o atleta ficaria na Espanha para um período de treinos específicos.

Dos jogadores que haviam ficado fora do grupo que viajou para Lyon, outro que poderá fazer sua estreia na pré-temporada é o lateral-esquerdo português Fabio Coentrão, que viaja para enfrentar o PSG e minimiza as especulações de que estaria de saída. Higuaín, por sua vez, acabou negociado com o Napoli e já deixou o Real Madrid.

Ainda não estão treinando sob o comando de Carlo Ancelotti os jogadores que disputaram a Copa das Confederações: Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos e Marcelo. O volante Illarra, contratado junto à Real Sociedad, poupado, não viaja. No lugar dele deverá ser titular o brasileiro Casemiro.

Confira os convocados do Real para o amistoso deste sábado:

Goleiros - Diego López, Adán e Jesús;

Defensores - Pepe, Coentrão, Carvajal, Nacho, Mateos e Casado;

Meio-campistas - Khedira, Özil, Kaká, Modric, Di María, Isco, Casemiro, Cheryshev e Quini.

Atacantes - Cristiano Ronaldo, Benzema e Morata.