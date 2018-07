Kaká volta a desfalcar Real Madrid e Marcelo é vetado de jogo

MADRI - Sem jogar desde o dia 29 de outubro, quando sofreu uma lesão na panturrilha direita, Kaká voltará a desfalcar o Real Madrid nesta terça-feira, quando a equipe espanhola irá enfrentar o Dínamo de Zagreb, em casa, pela fase de grupos da Copa dos Campeões. Embora já esteja praticamente recuperado do problema, o jogador ficou fora da lista de relacionados pelo técnico José Mourinho para o confronto nesta segunda por ainda sentir algumas dores no local lesionado.

Existia a expectativa em relação ao possível aproveitamento de Kaká no jogo contra o Valencia, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, mas ele acabou sendo descartado do duelo na sexta-feira. Agora, para justificar mais uma ausência do brasileiro, Mourinho explicou que o jogador ainda tem "sensações negativas" e não quer pular etapas neste processo de recuperação. "Não queremos que essas sensações possam significar algo mais", disse o treinador, temendo que o meio-campista atue fora das condições ideais e volte a ficar um longo tempo afastado.

Além de Kaká, outro brasileiro que irá desfalcar o Real Madrid será o lateral-esquerdo Marcelo, que sofreu uma lesão na perna esquerda na vitória por 3 a 2 sobre o Valencia. Os defensores Ricardo Carvalho e Arbeloa e o atacante Di María, também lesionados, são as outras baixas por lesão para o confronto pela Copa dos Campeões.

A principal novidade na lista de jogadores relacionados por Mourinho para o jogo desta terça-feira foi a presença do zagueiro português Fabio Coentrão, recuperado de uma lesão muscular que o tirou da partida com o Valência.

Já classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões, com 12 pontos em quatro jogos disputados, o Real poderá assegurar a liderança do Grupo D com uma rodada de antecedência. Já o Dínamo de Zagreb, da Croácia, ainda não somou nenhum ponto.