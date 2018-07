Kaká volta a ser relacionado no Real Madrid

Quase 50 dias depois de disputar sua última partida, o meia Kaká voltou nesta sexta-feira a ser relacionado no Real Madrid. Reforça, assim, a equipe no confronto diante do Zaragoza, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro disputou seu último confronto em 10 de março, quando a equipe madrilenha foi eliminada pelo Lyon na Liga dos Campeões. Desde então, luta para se recuperar de uma contratura muscular na perna esquerda. E só voltou a treinar com o restante do elenco nesta quinta-feira.

Mas o longo período de afastamento gerou algumas críticas dos torcedores madrilenhos, que reclamaram de um suposto ''corpo mole'' de Kaká. O português Cristiano Ronaldo chegou a sair em defesa do meia brasileiro nesta semana, ao afirmar que ele é ''um excelente profissional''.

Também o zagueiro Metzelder e o atacante Raúl estão recuperados de contusão e, assim, foram relacionados para enfrentar o Zaragoza. O Real Madrid está na vice-liderança do Campeonato Espanhol, apenas um ponto atrás do Barcelona.