Kaká volta a ser vetado no Real Madrid

Faltando menos de dois meses para a Copa do Mundo da África do Sul, o brasileiro Kaká voltou a ser vetado no Real Madrid neste sábado. Ainda se recuperando de lesão, o meia não poderá enfrentar o Valencia, no domingo, pelo Campeonato Espanhol.

Por causa de um problema no púbis, Kaká não entra em campo desde o dia 10 de março, quando o Real foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Lyon. Desde então, o brasileiro já soma cinco semanas sem jogar e preocupa a comissão técnica da seleção brasileira, que fará a convocação para o Mundial no dia 11 de maio.

Apesar das poucas informações sobre a recuperação do meia, a imprensa espanhola esperava ver o brasileiro de volta aos gramados neste domingo. Também desfalcarão o Real o atacante Raúl, Metzelder, Drenthe e Pepe. Em compensação, o treinador terá os retornos de Garay e Albiol.

Em segundo lugar na tabela, o Real Madrid entrará em campo pressionado neste domingo em busca da vitória para se manter na briga pelo título nacional. O Barcelona, que entra em campo neste sábado, soma 83 pontos, três a mais que o rival.