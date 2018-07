Kaká volta ao CT do São Paulo para visitar amigos

SÃO PAULO - O meia Kaká, do Milan, visitou na manhã desta sexta feira o treino do São Paulo. Revelado pelo clube do Morumbi, o jogador de 32 anos está de férias no Brasil e passou pelo CT da Barra Funda para rever funcionários e amigos do time.

Fora da convocação da Copa de 2014, Kaká defendeu a seleção brasileira nos últimos três mundiais e foi titular em dois deles. O jogador deixou o futebol brasileiro em 2003 rumo ao Milan e retornou ao clube italiano depois de uma passagem pelo Real Madrid.

No treino do São Paulo o meia conversou principalmente com membros da comissão técnica e os atacantes Alexandre Pato, de quem foi companheiro no Milan, e também Luís Fabiano, ex-companheiro de Tricolor e também de seleção brasileira.

"Pretendo voltar (a jogar no São Paulo), mas não sei quando isso vai acontecer. Espero que um dia eu possa jogar no São Paulo novamente e vamos ver quando isso poderá acontecer", disse o jogador. "Sempre que estou de férias, aproveito para rever os amigos que deixei aqui. Seja com quem joga ou trabalha no clube, é sempre uma alegria relembrar as histórias e poder conversar", afirmou.

CONFUSÃO

Mesmo longe do São Paulo há 11 anos, o nome de Kaká ainda causa muito barulho nos bastidores. Neste ano, o novo presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, não escondeu a vontade de repatriar o jogador e destacou algumas de suas qualidades.

"Gostaria muito de ter o Kaká de volta. Tem a cara do São Paulo, alfabetizado, tem todos os dentes na boca, fala bem, joga bem, faz gols, mas não tem como competir com os árabes e os chineses. Se der para trazer, esse é um jogador que cai feito uma luva no São Paulo", disse o presidente à Rádio Bandeirantes. O dirigente não justificou de forma direta para quem estava dando o recado.