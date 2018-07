Kalil confirma mando de final da Copa do Brasil no Independência

Durou pouco tempo a indefinição sobre onde aconteceriam os dois jogos da final da Copa do Brasil. Após breve reunião com diretores, jogadores e comissão técnica, o presidente Alexandre Kalil revelou nesta quinta-feira que o Atlético-MG vai mandar o seu jogo da decisão contra o Cruzeiro no Estádio Independência, no Horto.

O dirigente abriu mão de fazer uma bilheteria mais gorda mandando seu jogo no Mineirão, sobretudo pelo histórico positivo do Atlético-MG no Independência, que tem capacidade para 23 mil torcedores - Mineirão pode receber até 58 mil pessoas. "Acabamos de fazer uma reunião e definimos que vamos mandar o nosso jogo no Independência. O estádio mudou nossa história e temos números impressionantes nele. São 80 jogos e três derrotas", disse Kalil à ESPN Brasil.

Além disso, o presidente do Atlético-MG também entende que o arquirrival teria vantagem em jogar as duas partidas no Mineirão. "Vão dizer que virou contra o Flamengo e virou contra o Corinthians, mas acontece que Flamengo e Corinthians não conhecem o Mineirão, enquanto o Cruzeiro só joga no Mineirão, até por contrato. Nós estamos simplesmente fazendo o lógico, que é levar o nosso mando para casa."

Kalil também comentou sobre a presença das torcidas rivais nos jogos da decisão. O mandatário defende que os jogos deveriam ocorrer com torcida única. "Isso já foi definido no STJD. Nós tivemos problemas aqui e não queremos prejudicar o Atlético, e acredito que o Cruzeiro também não queira ser prejudicado pelos baderneiros que vão ao campo. A posição do Atlético é a mesma, não queremos a torcida (dividida). Isso ainda não está definido, mas a princípio me parece que cada um vai jogar com a sua torcida", afirmou.