Kalil e Assis adiam reunião sobre futuro de Ronaldinho

BELO HORIZONTE - Aguardada para esta segunda-feira, a reunião entre Alexandre Kalil e Assis, empresário de Ronaldinho, que deverá definir a permanência ou não do craque na Cidade do Galo, não aconteceu. Apenas o presidente do Atlético Mineiro compareceu nesta tarde à sede do clube, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte.

A reunião era aguardada para esta segunda-feira por conta de declarações de Kalil, que disse, após o Mundial, que o assunto seria discutido assim que voltasse de férias. Ele retornou aos trabalhos nesta segunda. Falando com a imprensa na sede do clube, o dirigente brincou, dizendo que anunciará dia e hora da reunião. Mas que mentirá o local.

Na retomada dos trabalhos, Kalil acertou a renovação do patrocínio com a MRV Engenharia, que ocupa a manga da camisa do Atlético. O contrato com a BMG, patrocinador master do clube, foi encerrado ao fim do ano, mas deve ser renovado. Com relação ao fornecedor de material esportivo, o vínculo com a Lupo foi encerrado em novembro. O Atlético conversa com a Puma.