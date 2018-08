Kalinic chega ao Atlético de Madrid e tenta encerrar polêmica da Copa

O Atlético de Madrid apresentou nesta segunda-feira o atacante croata Nikola Kalinic, de 30 anos. O jogador assinou contrato por três temporadas e na entrevista coletiva tentou encerrar a polêmica com a seleção croata.

O atacante chegou a viajar à Rússia para a disputa da Copa do Mundo. No entanto, na estreia contra a Nigéria, ele se recusou a entrar faltando cinco minutos para o término da partida. O técnico Zlatko Dalic se irritou com a atitude e o cortou da equipe. Após o vice-campeonato, a Federação Croata enviou uma medalha de prata para Kalinic, que a recusou.

"O que aconteceu com a seleção ficou para trás. Era uma decisão do nosso técnico. Ele não quis contar comigo no Mundial. E aceitei essa decisão. Não recebi a medalha porque não competi, não joguei e não ajudei a conseguir este grande resultado para a Croácia. O que passou, passou e agora temos que pensar adiante", disse.

Na coletiva, Kalinic tentou focar apenas no novo clube. E destacou seus novos companheiros de ataque, Antoine Griezmann e Diego Costa. "Talvez seja a melhor dupla da Europa", afirmou. "Não tenho outra saída a não ser brigar e competir para conseguir jogar alguns minutos em campo. Tenho muito respeito por esses dois jogadores. Mas haverá muitas partidas, haverá momentos de cansaço, e assim espero ganhar uma oportunidades", emendou.

Kalinic foi apresentado no auditório do estádio do Atlético, o Wanda Metropolitano. O anúncio do novo reforço foi feito pelo presidente do clube, Enrique Cerezo. "Estamos diante de um atacante de grande talento. Tenho certeza que a dedicação e a entrega dele ajudarão com a gente consiga cumprir nossas metas", disse o dirigente.

Na sequência, o jogador recebeu a camisa 9 do time madrilenho. "Me senti muito bem nesse magnífico estádio. Mas é só o começo. Agora vou tratar de me adaptar ao trabalho no clube e aos novos companheiros de equipe", afirmou.

Kalinic começou a carreira no Hajduk Split, da Croácia. Depois rodou por outros clubes do país, passando pelo Istra 1961 e Sibernik. Em 2009, foi negociado com o futebol inglês e atuou por duas temporadas no Blackburn Rovers. Em 2011 defendeu o Dinipro, da Ucrânia. Quatro anos mais tarde, foi contratado pela Fiorentina. No último ano de contrato, chegou a ser emprestado para o Milan.

O Atlético de Madrid estreia na temporada nesta quarta-feira, em duelo contra o Real Madrid, que vale a taça da Supercopa da Espanha. A delegação da equipe desembarcou nesta segunda-feira, em Tallin, na capital da Estônia, onde acontecerá a partida.