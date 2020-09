Kalou comemora volta aos gramados e Pedro Raul diz que empate é 'frustrante'

Não foi a estreia que Salomon Kalou esperava com a camisa do Botafogo, mas o marfinense de 35 anos comemorou a volta aos gramados depois de nove meses sem disputar uma partida oficial.

"É ótimo poder jogar de novo. Não jogava há muito tempo. Feliz de poder jogar de novo, estar dentro de campo", disse Kalou ainda no intervalo do jogo. A última vez que Kalou havia atuado antes dessa quarta-feira foi no dia 30 de novembro, quando o Hertha Berlin enfrentou o Borussia Dortmund, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão.

Apesar do longo período sem jogar, Kalou ficou em campo até os 40 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Davi Araújo. No primeiro tempo, o marfinense foi bastante participativo, arriscou alguns chutes, mas sentiu cansaço depois do intervalo.

O empate sem gols com o Coritiba, no Engenhão, pela sétima rodada do Brasileirão, foi o terceiro jogo seguido do Botafogo sem vitória. Para o atacante Pedro Raul, o resultado decepcionou.

"É frustrante. Tentamos o gol do começo ao fim, tivemos mais uma vez um gol anulado, mas não vou entrar nesse mérito. Uma pena não ter conseguido os três pontos. Sábado temos um jogo muito difícil, é descansar, ver o que o Paulo (Paulo Autuori) vai falar e tentar a vitória", comentou Pedro Raul.

No sábado, o Botafogo enfrenta o Corinthians, na Arena Corinthians, pela oitava rodada do Brasileirão.