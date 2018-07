Kalou dá vitória ao Chelsea fora de casa contra o Benfica

O time londrino sempre esteve em superioridade na partida e Kalou marcou o único gol do jogo aos 30 minutos do segundo tempo, empurrando para as redes de dentro da área após ótima jogada pela direita de Fernando Torres e Ramires.

Antes, o Chelsea já tinha chegado perto de abrir o marcador com o espanhol Juan Mata, que driblou o goleiro Artur Moraes mas acertou a trave num chute sem ângulo.

A melhor chance do Benfica aconteceu com o defensor Jardel, na metade do segundo tempo, mas sua cabeçada foi defendida de forma espetacular pelo goleiro Petr Cech.

(Por Daniel Alvarenga)