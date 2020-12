Kalou diz que Botafogo não vai cair, mas precisa jogar coletivamente

O atacante Kalou atuou apenas no segundo tempo do clássico em que o Botafogo perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, neste sábado, no Engenhão, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele achou que o time não merecia perder e reforçou a sua confiança de que o Botafogo ainda vai reagir e escapar do rebaixamento à Série B.

"Acho que o Botafogo é um time que reúne bons jogadores e não vai ser rebaixado. É preciso melhorar um pouco, as vitórias vão vir e vamos escapar desta situação" disse, buscando dar alguma esperança ao torcedor do Botafogo.

Leia Também Muros do Engenhão e de sede do Botafogo amanhecem pichados com ameaças de morte

Para ele, porém, é preciso ajustar o estilo de jogo. "Nosso time joga de forma muito individual, mas é preciso pensar e jogar de forma coletiva", indicou. Em relação ao clássico ele fez um balanço positivo. "Nós começamos muito bem, tivemos uma chance e depois perdemos um contra-ataque. Nós poderíamos ter saído na frente", apontou.

Para o zagueiro Rafael Forster o Botafogo deu o máximo, principalmente no primeiro tempo, quando conseguiu segurar o 0 a 0, não falhando na marcação, com ênfase para as jogadas área do Flamengo, buscando Pedro. "Sabemos da qualidade do Flamengo, por isso, tentamos marcar a zona um pouco mais baixa para tentar explorar alguma coisa que eles têm de falha. Mas tivemos pouca posse de bola, o que era necessário para dar uma escapada e sair com a vitória", analisou.