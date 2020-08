Kalou é regularizado na CBF e já pode estrear pelo Botafogo

O marfinense Salomon Kalou já pode estrear no Botafogo. O atacante de 35 anos foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nesta quinta-feira e agora tem condições de defender a equipe carioca nas competições nacionais. O Botafogo disputa a Copa do Brasil e o Brasileirão.

Com a regularização, o atleta da Costa do Marfim agora vai aguardar uma chance do técnico Paulo Autuori, que ainda não indicou um prazo para a estreia do reforço estrangeiro. Kalou, ao chegar ao clube carioca, exibiu boa forma física. Mas só começou a treinar com mo grupo na semana passada.

A preocupação da comissão técnica é com a falta de entrosamento com o time e também com a falta de ritmo do jogador. Sua última partida foi em 30 de novembro. Na época, esteve em campo por apenas 12 minutos na derrota do Hertha Berlin, time que defendia na Alemanha, para o Borussia Dortmund, por 2 a 1.

Kalou é o segundo reforço badalado do Botafogo para a temporada 2020. Antes do seu anúncio, em julho, o time contratou o meia japonês Keisuke Honda, em janeiro. Os dois já treinaram juntos, na semana passada, e poderão compor o setor ofensivo da equipe brasileira na sequência da temporada.