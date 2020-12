Bale e Kane marcam e colocam Tottenham nas semi da Copa da Liga Inglesa

O Tottenham se reencontrou com as vitórias após duas derrotas seguidas no Campeonato Inglês. Mesmo poupando muitos titulares, ganhou do Stoke City por 3 a 1, fora de casa, e avançou às semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Um dos poucos titulares de José Mourinho em campo numa escalação alternativa do Tottenham, Kane fechou o placar na boa vitória fora de casa, diante de um rival da segunda divisão inglesa.

Com o gol no jogo, o atacante chegou a 16 anotados em 22 partidas na temporada, impressionante marca num país com tamanho equilíbrio entre as equipes, mesmo de divisões diferentes.

Se Kane mais uma vez se destacou, o brasileiro Lucas Moura e o atacante Dele Alli não aproveitaram a chance dada por Mourinho. Podiam cavar uma vaga entre os titulares, mas pouco apresentaram e devem voltar à reserva no Campeonato Inglês, neste fim de semana.

Mesmo com somente quatro titulares escalados no começo, o Tottenham é quem tomou a iniciativa. Foi ao ataque, criou boas chances, mas viu Dele Alli não aproveitar. Quando a bola chegou a Gareth Bale, o zero saiu do placar. O atacante recebeu de Winks e não desperdiçou.

Mesmo não sendo brilhante, o Tottenham seguiu dominando. Mas nada de ampliar. Acabou vendo Thompson empatar no começo da fase final. Mourinho, então, resolveu recorrer aos titulares Son e Sissoko para evitar novo vexame após três jogos sem triunfos. E o time cresceu novamente, chegando ao resultado positivo.

Ben Davies acertou forte chute e recolocou o Tottenham na frente. Ele não marcava um gol desde 2017. Após uma saída errada, o Stoke City perdeu a bola e viu Sissoko servir Kane. O centroavante não desperdiçou e fechou a conta. Vitória e vaga garantidas.