Kane brilha, Tottenham goleia em 45 minutos e assume vice-liderança do Inglês

Com um primeiro tempo arrasador, o Tottenham goleou o Stoke City por 4 a 0, neste domingo, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, e assumiu a vice-liderança do torneio. Harry Kane foi o grande nome da partida, marcando três gols e dando assistência para Delle Ali anotar o quarto, todos no primeiro tempo.

A vitória teve sabor de redenção para os dois jogadores, que foram considerados os vilões da eliminação do Tottenham no mata-mata da Liga Europa, na quinta passada. Kane marcara um gol contra e Ali fora expulso ainda no primeiro tempo daquele jogo contra o Gent, da Bélgica. A partida terminou empatada por 2 a 2 e causou a queda da equipe inglesa, que havia perdido por 1 a 0 no jogo da ida.

Com a reabilitação da dupla e a vitória, o Tottenham chegou aos 53 pontos, superando por um ponto o Manchester City, que ainda não entrou em campo na atual rodada. No entanto, o Chelsea lidera o Inglês com folga, pois soma 63 pontos. O Stoke City, por sua vez, parou nos 32 pontos, no décimo lugar.

Astro da partida, Harry Kane chegou a 13 gols nos últimos 12 jogos, alcançou o topo da lista de artilheiros do Inglês, com 17, ao lado de Lukaku (Everton) e Alexis Sánchez (Arsenal), e ainda por cima alcançou a marca de 102 gols na carreira.

O show de Kane começou aos 14 minutos do primeiro tempo. Após bobeada da zaga do Stoke, que não conseguiu tirar a bola da área, o atacante aproveitou a sobra e chutou cruzado no canto direito para fazer 1 a 0 e seu centésimo gol como profissional.

Aos 32, o centroavante ampliou o placar com um golaço. Christian Eriksen cobrou escanteio pelo lado direito e encontrou Kane na meia-lua. O artilheiro acertou um bonito voleio com o pé esquerdo e estufou as redes do Stoke.

O matador também mostrou que conta com a sorte em alguns momentos. Aos 37, em cobrança de falta ensaiada, Eriksen rolou para o chute de Kane. A bola saiu mascada, rasteira, mas desviou na barreira e morreu no fundo do gol.

Já no minuto final do primeiro tempo, Kane fez as vezes de garçom. Ele começou o lance com uma linda jogada pelo meio, driblou um marcador em velocidade na direita e rolou para Delle Ali marcar o quarto e dar números finais ao marcador.

Na sequência do Campeonato Inglês, o Stoke City encara o Middlesbrough no próximo sábado, em casa. No dia seguinte, o Tottenham recebe o Everton.