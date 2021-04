Kane celebra prêmio individual, mas admite frustração com falta de conquistas do Tottenham

A semana de Harry Kane foi, de certa forma, um resumo de sua carreira no Tottenham: enquanto ganhou um prêmio individual, o de melhor jogador de Londres no Campeonato Inglês, o time foi derrotado pelo Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa e o centroavante segue sem ganhar títulos pela equipe. Ao receber o prêmio no 'London Football Awards 2021', o atacante admitiu que o jejum o deixa frustrado.

"Quando olhar para trás ao fim da minha carreira, (prêmios individuais) são coisas pelas quais vou passar e parar para ver, mas o objetivo agora, como jogador, é vencer troféus coletivos. Por mais que isso seja ótimo (vencer o prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês), quero vencer os maiores prêmios coletivos. Não estamos fazendo isso. São emoções contraditórias, mas é isso aí. Estou orgulhoso de vencer o prêmio, tem sido uma boa temporada em campo", comentou Kane ao canal de TV Sky Sports.

Na disputa, Kane superou seu colega de equipe, Heung-Min Son, Mason Mount, do Chelsea, e a dupla Declan Rice e Tomas Soucek, do West Ham. Além de Kane, outro premiado foi David Moyes, do West Ham, que ganhou como melhor técnico pela campanha acima das expectativas de seu time.

Kane também falou sobre a importância de ganhar um prêmio da cidade onde nasceu e que sedia "Sou de Londres, então, crescendo aqui e tendo essa sensação local, não tem nada melhor do que jogar por sua equipe local, com aqueles com quem você cresceu. Londres sempre terá um lugar especial em meu coração. Venho daqui, e boa parte da minha família está aqui. É um prêmio especial de se vencer. Existem muitos grandes jogadores em Londres, vencer este prêmio é uma grande conquista", afirmou.

Formado na base do Tottenham, Kane jogou por outros clubes apenas no início da carreira, por empréstimo. Aos 27 anos, é considerado um dos grandes centroavantes do mundo, e participou de grandes campanhas do clube, mas em nenhuma delas o time londrino saiu campeão, como nos vices do Campeonato Inglês em 2016 e 2017 e da Liga dos Campeões em 2019.

Por conta disso, especulações de que Kane poderia sair do Tottenham começaram - algumas colocam o Manchester City como possível destino, com a saída de Aguero. Contudo, o atacante declarou que irá definir seu futuro apenas depois do final da Eurocopa, que ocorrerá entre junho e julho deste ano.