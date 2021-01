Kane e Son brilham, Tottenham vence o Leeds e volta ao G-4 do Campeonato Inglês

O Tottenham está de volta ao G-4 do Campeonato Inglês. Neste sábado, a equipe comandada pelo técnico português José Mourinho recebeu o Leeds United, em Londres, e venceu com tranquilidade por 3 a 0, pela 17.ª rodada. Os destaques em campo foram o inglês Harry Kane e o sul-coreano Heung-min Son com um gol e uma assistência cada. O zagueiro belga Alderweireld completou o triunfo, que encerrou um jejum de quatro jogos - dois empates e duas derrotas - na competição.

Com a vitória em casa, o Tottenham está agora em terceiro lugar com 29 pontos. Está empatado com Leicester City e Everton, mas ganha nos critérios de desempate. E tem quatro a menos do que os líderes Liverpool e Manchester United. Já o Leeds United ocupa a 11.ª colocação com 23 pontos.

O primeiro tempo foi bem movimentado, com pelo menos 10 finalizações. Kane abriu o placar para o Tottenham aos 29 minutos. Ele converteu a cobrança do pênalti sofrido por Bergwijn. O centroavante deu a assistência para o segundo gol, de Son. O inglês fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para o sul-coreano completar da entrada da pequena área.

A dupla Kane e Son já fez 13 gols nesta edição do Campeonato Inglês - recorde na história da competição para uma parceria em uma mesma temporada. E o gol de Son foi o seu 100.º com a camisa do Tottenham.

O clube de Londres chegou ao terceiro gol logo no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, Alderweireld completou de cabeça o cruzamento de Son, em cobrança de escanteio.

DECEPÇÃO

A direção do Tottenham condenou uma reunião de Natal dos jogadores Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso, Erik Lamela, além de Manuel Lanzini, do West Ham. Fotos em redes sociais mostram os atletas com amigos e família, o que contraria as determinações de isolamento social do Reino Unido no período, em medida de combate à pandemia do novo coronavírus.

As regras determinadas no país em 19 de dezembro estabeleceram que em alguns locais, como Londres, moradores de residências diferentes não poderiam se reunir durante o Natal.

"Estamos extremamente desapontados e condenamos fortemente essa imagem mostrando alguns de nossos jogadores com familiares e amigos juntos no Natal, particularmente sabendo dos sacrifícios que todos ao redor do país fizeram para permanecer seguros durante o período de festas", afirmou o Tottenham em nota oficial. "As regras são claras, não há exceções, e lembramos regularmente todos os nossos jogadores e funcionários sobre os últimos protocolos e suas responsabilidades de aderi-las e estabelecer o exemplo. A questão será tratada internamente".

O West Ham também condenou a atitude de Lanzini e disse estar desapontado com a atitude do seu atleta, também afirmando que a questão foi tratada internamente e que "Manuel foi fortemente lembrado de suas responsabilidades". Segundo o clube, o jogador foi testado para a covid-19 após a foto ser tirada e o resultado foi negativo.