Kane garante que 'nunca se recusou a treinar' e volta ao Tottenham neste sábado

Harry Kane quebrou o silêncio nesta sexta-feira sobre a polêmica de que estaria fazendo jogo duro para ir ao Manchester City. Chateado, o atacante disse que jamais deixaria o profissionalismo de lado para ser negociado pelo Tottenham. Revelou ter ficado triste com as notícias sobre "faltas" e revelou apresentação neste sábado, como "combinado com o clube". Em contrapartida, Pep Guardiola rasgou elogios ao jogador e abriu as portas do Manchester City, caso o rival aceite abrir negociação.

"Já se passaram quase dez anos desde que fiz minha estreia no (Tottenham) Spurs. Em cada um desses anos, vocês, os fãs, me deram seu apoio e amor. É por isso que me doeu esta semana ler alguns comentários questionando meu profissionalismo", iniciou seu desabafo, Kane. Depois, justificou que a reapresentação não seria na terça-feira passada e sim neste sábado.

"Sem entrar em detalhes, devo destacar que nunca me recusei a treinar, e nunca o faria. Estarei de volta ao clube amanhã (sábado), conforme programado. Nunca farei nada que possa manchar a relação que me liga aos fãs", garantiu.

O presidente Daniel Levy já disse mais de uma vez que enquanto estiver no clube, jamais abrirá mão do goleador de 28 anos. Em 2018, para acabar com pressão da concorrência, renovou o contrato de Kane até 2024. Mesmo assim, o City parece disposto a seguir tentando a contratação.

O técnico Pep Guardiola rasgou elogios ao goleador da seleção inglesa e revelou que o City está de portas abertas para recebê-lo caso haja negócio. A proposta milionária foi "esnobada" por Levy. "Harry Kane é um atacante excepcionalmente talentoso e, claro, estamos muito interessados. Mas se o Tottenham não quiser vender... Claro, vamos tentar", disse Guardiola.

"Se o Tottenham não quiser negociar, está acabado. Se eles quiserem, muitos clubes gostariam de contratá-lo e não somos uma exceção. Estamos muito interessados nele", admitiu o treinador espanhol.