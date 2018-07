Kane marca após 1 minuto em campo e Inglaterra goleia

A Inglaterra não teve qualquer trabalho para atropelar a Lituânia nesta sexta-feira, por 4 a 0, em Wembley, e manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem, que acontecerá na França. A expectativa era para a estreia de Harry Kane, que só aconteceu no segundo tempo. Ainda assim, o setor ofensivo inglês mostrou competência e garantiu a vitória com os gols de Rooney, Welbeck e Sterling. Para a festa ser completa, Kane deixou sua marca somente um minuto após entrar em campo e selou a goleada.

O resultado levou a Inglaterra a 15 pontos, seis à frente da Eslovênia, que goleou San Marino por 6 a 0, e da Suíça, que passou pela Estônia por 3 a 0. A Lituânia parou nos seis pontos, enquanto os estonianos têm quatro e San Marino tem somente um, na lanterna do Grupo E.

A próxima rodada da chave acontecerá somente em junho. No dia 14, a Inglaterra viaja para pegar a Eslovênia, a Lituânia recebe a Suíça e os lanternas de San Marino duelam com a Estônia fora de casa.

O JOGO

A Inglaterra começou dominando nesta sexta, abusando dos lances com Rooney. Logo com três minutos, Delph recebeu na intermediária e deu lançamento preciso para o atacante, que arrancou e, de frente para o goleiro, bateu na trave.

Mas Rooney não costuma perder duas chances seguidas, e aos seis minutos marcou o primeiro. Welbeck colocou entre as pernas de Kijanskas, invadiu a área pela direita e bateu firme, cruzado. Arlauskis espalmou e o jogador do Manchester United cabeceou para a rede para marcar seu 47.º gol pela seleção, dois atrás do recordista Bobby Charlton.

A defesa lituana não conseguia parar o ataque adversário, e Rooney quase marcou novamente aos 18. Welbeck foi à linha de fundo e cruzou para o companheiro, que tocou de cabeça, com estilo, no travessão. A dupla funcionaria novamente, mas desta vez foi Welbeck quem passou perto, em chute de longe.

Após um início fulminante, a Inglaterra finalmente diminuiu o ritmo e viu a Lituânia gostar do jogo. Mas foi só insistir um pouco nos minutos finais que saiu o segundo. Aos 44 minutos, Henderson recebeu pela esquerda e cruzou. Welbeck desviou de cabeça, a bola tocou em Kijanskas e entrou.

Os donos da casa seguiram melhores no início do segundo tempo e só não fizeram o terceiro porque Arlauskis fez grande defesa em chute de Delph. Mas aos 12, o goleiro nada pôde fazer. Rooney recebeu pela direita e cruzou no pé de Sterling, que apareceu sozinho para tocar para a rede.

A vantagem deixou o jogo morno novamente, até os 26 minutos, quando Harry Kane veio a campo na vaga de Rooney, para delírio da torcida. E o atacante do Tottenham mostrou ter muita estrela. Somente um minuto depois de pisar em campo, recebeu cruzamento preciso de Sterling e, mesmo com pouco ângulo, tocou de cabeça para transformar a vitória em goleada e completar a festa.