Kane marca, mas Tottenham só empata e fica mais longe dos líderes do Inglês

O Tottenham desperdiçou neste domingo uma chance de se manter próximo dos primeiros colocados do Campeonato Inglês. O time de Harry Kane ficou no empate por 1 a 1 com o Southampton, que luta contra o rebaixamento, e deixou pelo caminho dois importantes pontos na tabela.

Com o tropeço, a equipe londrina chegou aos 45 pontos e segue na quinta colocação. Se tivesse vencido, poderia até terminar a rodada na quarta colocação, à frente do Liverpool, que tem 47. Já o Southampton tem agora 22 pontos, na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

O Southampton saiu na frente neste domingo, contando com uma ajuda do próprio rival. Davinson Sanchez marcou contra as próprias redes aos 15 minutos de jogo. Menos mal para o Tottenham que o empate veio apenas três minutos depois.

Alvo do Real Madrid, o atacante Harry Kane mandou para as redes, ampliando sua vantagem na liderança da artilharia. Ele soma agora 21 pontos, três a mais que Salah, do Liverpool.

O Tottenham volta a campo pelo Campeonato Inglês somente no dia 31. E seu rival será o Manchester United, atual vice-líder da tabela.