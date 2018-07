Kannemann, Cícero e Jael são preservados em treinamento do Grêmio neste sábado

Depois de sofrer com uma série de desfalques, o Grêmio deu sequência neste sábado à preparação para o importante duelo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas, novamente, a atividade teve algumas baixas. O zagueiro Kannemann, o meia Cícero e o atacante Jael foram preservados, trabalhando apenas na academia. É provável, contudo, que eles treinem nos próximos dias e fiquem à disposição do técnico Renato Gaúcho para encarar o Cruzeiro.

Outra ausência no trabalho deste sábado foi o atacante Beto da Silva, que também não participou da atividade com bola. Ele apenas correu em volta do gramado ao lado de Luan, que se recupera de contusão.

Além destas ausências, Renato Gaúcho não pôde contar com Michel, Ramiro, Cristian, Maicon, Douglas e Bressan, todos lesionados, e o volante Arthur, convocado à seleção brasileira.

Com os demais jogadores, assim, o técnico comandou um treino técnico de dois toques em campo reduzido. Cada equipe teve oito atletas, com Léo Moura fazendo o papel de curinga. Participaram da atividade Marcelo Grohe, Paulo Victor, Edilson, Léo Moura, Leonardo Gomes, Cortez, Marcelo Oliveira, Geromel, Thyere, Jailson, Kaio, Machado, Patrick, Jean Pyerre, Fernandinho, Everton e Lucas Barrios.