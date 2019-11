Kannemann e Alisson ficam à disposição do Grêmio para 'decisão' contra Palmeiras

Ausentes do treino desta sexta-feira, o zagueiro Walter Kannemann e o ponta Alisson participaram da atividade do Grêmio neste sábado e estão à disposição para o jogo com o Palmeiras, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto, que ocorre no Allianz Parque às 16h deste domingo, pode definir o campeão do torneio nacional. Se o time da casa não vencer, o líder Flamengo vai garantir o título por antecipação.

A partida também é decisiva para o Grêmio, que busca sacramentar a classificação direta para a Copa Libertadores de 2020. A equipe de Porto Alegre está na quarta posição, com 56 pontos.

Tendo o objetivo em vista, os comandados de Renato Gaúcho encerraram a preparação para o jogo contra o vice-líder Palmeiras com outro 'reforço': Após servir a seleção brasileira, o meia Matheus Henrique deve voltar ao time titular.

E Kannemann mostrou que está inteiro para o compromisso deste domingo: o argentino chegou a fazer três gols no rachão e foi alvo de brincadeira durante a entrevista coletiva do lateral-esquerdo Bruno Cortez. "Ficamos felizes com a volta do Kannemann. E pudemos ver no rachão: meteu três. Até levou a bola pra casa".

Renato Gaúcho terá quase todo o elenco à disposição. Só não contará com Jean Pyerre e Luan, que se recuperam de lesão. Os onze iniciais devem ser: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique e Alisson; Everton, Tardelli e Luciano.