Kannemann e Matheus Henrique treinam no Grêmio e ficam à disposição de Renato Gaúcho

A uma semana do primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o técnico Renato Gaúcho pôde contar no treino desta quarta-feira com o zagueiro Kannemann e com o meio-campista Matheus Henrique. Os dois foram incorporados ao grupo principal.

O meia foi poupado de alguns treinamentos, pois participou da campanha vitoriosa da seleção brasileira sub-23 no Torneio Maurice Revello (antigo Torneio de Toulon), na França. O defensor está praticamente recuperado de uma fratura na vértebra. Apenas o meia Thaciano fez reforço muscular, mas está à disposição de Renato.

Os jogadores participam de mais um treinamento nesta quinta-feira, às 15h, quando o treinador deverá definir a equipe que vai enfrentar o Criciúma no jogo-treino de sexta-feira. O time vai tentar se recuperar, após ser goleado pelo São José, segunda-feira, por 4 a 1.

Quem não está mais no Grêmio é o meia argentino Walter Montoya. O jogador, de 25 anos, acertou a rescisão de seu contrato e deve assinar com o Racing nesta quinta-feira, após passar por exames médicos.

Montoya chegou no time gaúcho no início do ano, vindo por empréstimo do Cruz Azul, do México, mas não conseguiu a titularidade, sendo reservada de Marinho e Alisson.

Depois do Bahia, pela Copa do Brasil, o Grêmio volta a disputar o Campeonato Brasileiro, quando terá pela frente, dia 13, o Vasco, na Arena, pela décima rodada. O tricolor gaúcho é o 11º colocado, com 11 pontos, 14 atrás do líder Palmeiras.

Os comandados de Renato Gaúcho também disputam a Copa Libertadores, competição que terão o Libertad nas oitavas de final. O primeiro jogo, dia 25, será em Porto Alegre. O duelo de volta será dia 1º de agosto, no Paraguai.