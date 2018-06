Kannemann fica fora de treino e vira dúvida no Grêmio para domingo

O Grêmio encerrou neste sábado a preparação para o confronto diante do Bahia, domingo, na Arena Fonte Nova, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho comandou um treino recreativo que contou com uma importante baixa: o zagueiro Kannemann.

+ Leia mais notícias sobre o Grêmio

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro

+ Desta vez em São Januário, Vasco e Botafogo fazem quinto duelo em 2018

O jogador argentino não apareceu no gramado e ficou na parte interna do CT do Vitória, realizando trabalho físico. O Grêmio não informou o motivo da ausência, mas confirmou que Kannemann se tornou dúvida para a partida. Se não puder atuar, Bressan e Paulo Miranda formarão a dupla de zaga.

A possível ausência de Kannemann é mais um problema para Renato, que já não poderá contar no domingo com o volante Arthur e o atacante Luan, que sequer viajaram a Salvador. O primeiro se recuperou de um problema muscular, mas ainda não reuniu condições de jogo. Já o segundo foi preservado.

A boa notícia, então, ficou por conta do retorno do meia Ramiro, poupado no empate de quarta-feira com o Fluminense. A tendência é que o Grêmio seja escalado com: Marcelo Grohe; Madson, Bressan, Paulo Miranda (Kannemann) e Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro, Cícero e Everton; André.

O time gaúcho vem de três empates por 0 a 0 nas últimas quatro partidas e marcou apenas um gol nestes confrontos, no triunfo sobre o Ceará. Neste momento, ocupa a nona colocação, com 13 pontos, e precisa da vitória para dar uma resposta à torcida.