Kannemann prevê liberação total para treinos no Grêmio a partir da próxima semana

Afastado dos campos há 47 dias por causa de uma lesão na vértebra, sofrida no jogo contra o Corinthians, o zagueiro Kannemann espera ser liberado pelo departamento médico do time gaúcho para participar normalmente dos treinos a partir da próxima semana.

"Estou muito bem. Preciso apenas de mais um tempinho. Acredito que na próxima semana irei trabalhar com normalidade. Por enquanto é importante evitar o choques e ficar 100% seguro", afirmou o jogador argentino, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, quando comentou o fato de o time enfrentar o Bahia, dia 10, na Arena do Grêmio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Trata-se de uma competição importante, diante de um bom rival. Será uma disputa de 180 minutos e os pequenos detalhes poderão fazer grande diferença. O bom é conseguir uma vitória em casa e trazer a vaga da Bahia", afirmou Kannemann, já projetando o duelo de volta, que ocorrerá uma semana depois.

O zagueiro comentou a contratação de David Braz. "Todos sabem da capacidade dele. É um grande jogador e está feliz por estar aqui. Isso é muito importante. Tenho certeza de que sua qualidade vai nos ajudar muito."

Kannemann revelou que vai assistir na Arena do Grêmio ao jogo entre Argentina e Paraguai pelas quartas de final da Copa América. "É uma competição muito equilibrada. História, camisa e estrelas não ganham mais jogos. A Argentina não começou bem, mas está melhorando e no mata-mata pode acontecer qualquer coisa. Como argentino, estou torcendo para que a Argentina vença."

O jogador concordou com Messi e outros jogadores, que criticaram os gramados brasileiros. "Eles estão certos. Não é para mentir. Não é para criticar. É para melhorar. É preciso fazer algo para que o Campeonato Brasileiro seja melhor."

O técnico Renato Gaúcho comandou um treino com bola nesta quinta-feira pela manhã. O defensor Paulo Miranda, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, realizou trabalhos especiais em seu processo de recuperação.