Kannemann volta a treinar e deve reforçar o Grêmio no jogo contra o Cruzeiro

O técnico Renato Gaúcho comandou mais um treinamento neste domingo e seguiu a preparação do Grêmio para a partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Renato Gaúcho decide poupar alguns atletas no treino de sábado

E a grande novidade foi a presença do argentino Kannemann. Poupado da atividade de sábado, o zagueiro treinou normalmente neste domingo e deve ser titular no Grêmio para o importante duelo.

Essa, aliás, foi a mesma situação do meia Cícero e dos atacantes Jael e Beto da Silva: preservados no último sábado, treinaram neste domingo e devem ter condições de jogo. Eles, contudo, devem ficar como opção no banco de reservas.

Na atividade deste domingo, os atletas foram divididos em três times com oito jogadores. Com o campo reduzido e três goleiros, os times atuavam simultaneamente, priorizando a troca de passes em espaço curto e as finalizações. Foram pouco mais de 50 minutos de movimentação.

Renato Gaúcho, contudo, não pôde contar na atividade com uma série de jogadores: Michel, Ramiro, Cristian, Maicon, Douglas e Bressan, todos lesionados, e o volante Arthur, convocado à seleção brasileira.

O Grêmio está na terceira colocação do Brasileirão com 46 pontos, um atrás do vice Santos e nove do líder Corinthians.