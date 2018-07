Kannemann volta a treinar e pode reforçar o Grêmio contra o Corinthians

O técnico Renato Gaúcho pode contar com o reforço do zagueiro Walter Kannemann para reforçar o Grêmio diante do Corinthians, neste domingo. O jogador ficou de fora do duelo diante do Coritiba por um problema físico, mas se recuperou e deve ficar à disposição para a partida na Arena, válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Kannemann sentiu fortes dores por causa de uma pubalgia no confronto diante do Cruzeiro, segunda-feira. Por isso, foi vetado pelo departamento médico da partida contra o Coritiba, quinta-feira. Nesta sexta, porém, ele trabalhou com bola e se mostrou recuperado para reforçar o Grêmio.

O argentino fez um trabalho separado dos outros jogadores e ao lado de dois atletas que também vivem fase final de recuperação de lesões: Marcelo Oliveira e Miller Bolaños. Estes, no entanto, estão afastados há mais tempo e, por isso, ainda não devem ficar à disposição contra o Corinthians.

Se estiver de fato em plenas condições físicas, Kannemann voltará no lugar de Rafael Thyere. Assim, o Grêmio encararia o Corinthians com: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

O confronto deste domingo é decisivo e pode colocar o Grêmio na liderança do Brasileirão. A equipe ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, com 22 pontos, somente um a menos que o Corinthians.