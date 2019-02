Kannemannn volta aos treinos e pode reforçar o Grêmio contra o Caxias

O Grêmio se reapresentou nesta sexta-feira e treinou um dia depois da goleada por 4 a 0 aplicada no São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho. A grande novidade do trabalho realizado no CT Presidente Luiz Carvalho foi a presença do zagueiro argentino Kannemann, recuperado de lesão.

Kannemann ainda não atuou pelo Grêmio em 2019. Nas primeiras partidas da temporada, foi poupado junto com os outros titulares. Depois, acusou problemas musculares que o deixaram de fora das vitórias sobre Juventude e São Luiz, quando o técnico Renato Gaúcho levou a campo sua equipe principal.

De volta às atividades, Kannemann pode reforçar o Grêmio na próxima rodada do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias, neste domingo. Quem segue fora é o lateral-direito Leonardo Moura. Ele ainda não se recuperou de uma contusão na panturrilha e foi vetado pelo departamento médico.

Se Kannemann atuar, será reforço para uma equipe alternativa do Grêmio, uma vez que a comissão técnica já confirmou que voltará a poupar os titulares contra o Caxias. Esta pode ser a possibilidade de Felipe Vizeu iniciar uma partida entre os 11 pela primeira vez desde que foi contratado.

Renato deve definir a escalação do Grêmio no sábado, mas a tendência é que o time entre em campo com: Julio César; Leonardo, Kannemann, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Rômulo, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Pepê e Vico (Montoya); Felipe Vizeu (André).