Kanouté se machuca e preocupa Sevilla na Copa do Rei

Kanouté entrou no segundo tempo da partida contra o San Roque e, em apenas oito minutos, marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 que garantiu o Sevilla nas oitavas de final da Copa do Rei. O atacante, porém, machucou o tornozelo ao dar um "passo em falso" no final da partida. O clube não informou quanto tempo o atleta ficará afastado dos gramados.

Sem estimativa de retorno, Kanouté virou dúvida para o primeiro jogo do Sevilla em 2012, no dia 4 de janeiro, pela Copa do Rei. No dia 8, o time enfrentará o Rayo Vallecano, em rodada do Campeonato Espanhol.