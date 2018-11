Kanté renova contrato até 2023 e se torna o jogador mais bem pago do Chelsea

A diretoria do Chelsea anunciou nesta sexta-feira que acertou a renovação de contrato com o meia francês N'Golo Kanté. O jogador de 27 anos, campeão da Copa do Mundo na Rússia neste ano, prolonga assim o seu vínculo contratual com o time de Londres até o final da temporada 2022/2023.

Kanté se torna agora o jogador mais bem pago do Chelsea, bem acima de atletas como o meia belga Eden Hazard ou o atacante brasileiro William. Segundo a imprensa inglesa, o francês vai passar a ganhar 325 mil euros semanais (R$ 1,4 milhão), um dos salários mais elevados da Premier League.

"Estou muito feliz por renovar com o Chelsea, tive dois anos fantásticos e quero continuar assim. Desde que cheguei melhorei muito como jogador, me desafiei e conquistei o que nunca pensei. Gosto da cidade, gosto do clube e estou feliz por ficar", afirmou.

Formado no Boulogne, da França, Kanté foi um dos destaques da inesperada e histórica conquista do Campeonato Inglês pelo Leicester City na temporada em 2015/2016. O fato fez com que o Chelsea pagasse na época 35 milhões de euros (quase R$ 152 milhões) pelos direitos econômicos do jogador. Em Stamford Bridge, já disputou 105 jogos e conquistou um título.