Karagounis anuncia aposentadoria da seleção grega

"Essa foi a minha última partida pela Grécia. Nós queríamos ficar no Brasil por mais uma semana ou até mais, mas não podemos mudar isso agora", disse Karagounis, após o jogo disputado no Recife. Do elenco grego no Mundial, só ele e o volante Kostas Katsouranis são remanescentes da maior conquista da história do futebol grego, o surpreendente título da Eurocopa de 2004.

Outro feito inédito alcançado por Karagounis com a Grécia foi o de se classificar com sua seleção para as oitavas de final de uma Copa. "A seleção nacional amadureceu, os jogadores jovens tiveram experiências impagáveis. Não fizemos algo pequeno, ajudamos o time a ter sucesso e esperamos que continuemos assim no futuro", disse o veterano meia.

Karagounis garante que os gregos não têm do que se lamentar, apesar da derrota para a Costa Rica. "Não é sempre nessa vida que é possível se consolar, mas saímos de cabeça erguida. Esses jogos e experiências são ótimos para pavimentar o caminho do futuro. Vão ajudar a manter o time nesse nível, o que não é fácil", afirmou o grego, sem clube desde o fim da última temporada, após rebaixamento do Fulham no Campeonato Inglês e o término de seu contrato.