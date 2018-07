Karagounis vai ser auxiliar de Claudio Ranieri na Grécia

Um dos maiores ídolos do futebol grego em todos os tempos, Giorgios Karagounis não defenderá mais as cores de seu país, pelo menos não como jogador. O meia foi anunciado nesta sexta-feira como novo integrante da comissão técnica e trabalhará como um dos auxiliares do italiano Claudio Ranieri na seleção.

Karagounis havia dito que não atuaria mais pela Grécia após a eliminação nas oitavas de final da última Copa do Mundo, contra a Costa Rica, nos pênaltis, mas somente nesta sexta-feira seu afastamento definitivo foi confirmado. Aos 37 anos, ele seguirá sua trajetória na seleção agora em nova função.

Foram 139 partidas com a camisa da seleção grega, sendo o ponto alto deste longo casamento o título da Eurocopa de 2004, com uma surpreendente vitória sobre os donos da casa portugueses na final. Na última Copa, já veterano, ajudou a levar seu país às oitavas de final da competição pela primeira vez na história.

Em clubes, Karagounis acumulou passagens vitoriosas por Panathinaikos, Inter de Milão e Benfica. Seu último time foi o Fulham, de onde saiu no fim da temporada passada após ficar sem contrato. O jogador segue sem vínculo com nenhuma equipe, mas ainda não confirmou oficialmente sua aposentadoria dos gramados.