Karanka prevê mata-mata 'muito complicado' para o Real Poucas horas depois de o sorteio desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, definir que o Real Madrid enfrentará o Galatasaray nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, o auxiliar do técnico José Mourinho, Aitor Karanka, foi dar entrevista coletiva no clube espanhol, onde deixou em segundo plano o favoritismo anunciado do seu time neste mata-mata continental, qualificado por ele como "muito complicado".