Kardec aceita vaias e diz que vai trabalhar para dar a volta por cima

Vaiado pela torcida do São Paulo durante a derrota para o Atlético-PR, por 2 a 1, na noite deste sábado, no Morumbi, pelo Brasileirão, o atacante Alan Kardec tratou de acabar com as especulações sobre uma possível saída sua do clube e fez questão de afirmar que está focado na sequência da temporada.

"Foi um dia importante, completei a sétima partida, acabou qualquer especulação sobre minha saída, estou com a cabeça no São Paulo", desabafou o atacante no fim da partida. "Sempre estive concentrado no São Paulo. Não penso em sair, temos de seguir trabalhando para dar a volta por cima".

Cotado para ser o homem de referência no ataque em 2016, após as saídas de Alexandre Pato e Luis Fabiano do clube, Kardec vive um jejum de gols. Com apenas um gol marcado na temporada, no clássico contra o Santos, ainda no Campeonato Paulista, o atacante vem sendo alvo de críticas da torcida. "Sou um profissional que está em campo, é natural a cobrança, cabeça erguida, as coisas não estão saindo, entristece, o torcedor paga ingresso para isso. Hoje é o momento de cobrança", disse.

Sem poder contar com Calleri nas últimas cinco rodadas, o técnico Edgardo Bauza deu um voto de confiança ao centroavante e diz confiar em sua recuperação: "Kardec é um grande jogador, mas que não vive uma boa fase. A recuperação é jogando, tem de voltar a jogar o que ele sabe, trabalhando".