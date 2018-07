Kardec desencanta, Ganso se machuca e São Paulo bate Fluminense

A uma semana de começar a disputar vaga na decisão da Copa Libertadores o São Paulo saiu da queda livre no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, no Morumbi, o time recorreu a lampejos da forma de atuar que o conduziu aos melhores momentos do ano para ganhar por 2 a 1 do Fluminense, depois de três rodadas sem conseguir ganhar. A noite terminou com uma preocupação enorme. Paulo Henrique Ganso entrou no segundo tempo e terminou o jogo mancando, com dores na coxa e pode ser dúvida para a semifinal. Como o time já tinha feito as três substituições, o meia só fez número nos minutos finais.

O placar de 2 a 1 foi construído no primeiro tempo, quando o São Paulo foi veloz e ofensivo, como fez em alguns jogos na Libertadores. O bom futebol foi suficiente para fazer dois gols e administrar a vantagem.

Às vésperas do confronto com o Atlético Nacional, o São Paulo precisava ao mesmo tempo mostrar mais futebol e voltar a vencer após três rodadas. O time conseguiu cumprir essas metas pelo menos até o primeiro tempo, além de reabilitar Alan Kardec. O reserva do atacante Calleri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estava há três meses sem marcar e chegou a até a ser vaiado no Morumbi em jogos anteriores.

A boa atuação na parcial começou a ser encaminhada logo cedo. Antes dos dois minutos, o estreante Cueva cobrou escanteio rasteiro e, na sobra, João Schmidt arrematou de primeira. O placar aberto de início colocou o São Paulo na mesma rota utilizada em vitórias marcantes na Libertadores deste ano. Os volantes desarmavam com rapidez, o toque de bola era objetivo e as jogadas pelos lados fluíam com facilidade.

O repertório encurralou o Fluminense. A equipe carioca só foi começar a assustar depois dos 30 minutos de jogo e pareceu atuar em um velocidade abaixo da intensidade são-paulina. Antes do intervalo, o São Paulo ampliou em jogada com cruzamento de Michel Bastos e cabeçada de Alan Kardec. A partir do segundo tempo o roteiro do jogo ganhou bruscamente um novo capítulo. Uma tola mão na bola de João Schmidt deu ao Fluminense a chance de diminuir de pênalti, com Cícero, e alterar o rumo da partida. O equilíbrio quase propiciou o empate logo depois.

A velocidade do primeiro tempo tirou o fôlego do São Paulo no restante do jogo. Cansado, o time viu as três substituições do Fluminense darem mais resultado e levou alguns sustos. O técnico Edgardo Bauza se viu obrigado a colocar Ganso em campo para ao menos fazer a bola ficar longe da defesa. A aposta se revelou frustrada pelas dores na coxa que o jogador sofreu. Se a noite era para marcar apenas mais um preparativo para a semifinal, acabou por causar uma grande preocupação. Com o resultado, o São Paulo chegou aos 18 pontos e ocupa a provisória 7ª colocação. O Fluminense, com 16, aparece no 11º posto.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 FLUMINENSE

SÃO PAULO - Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos (Matheus Reis); João Schmidt e Thiago Mendes; Centurión (Ytalo), Cueva e Michel Bastos (Ganso); Alan Kardec. Técnico: Edgardo Bauza.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Henrique, Gum e Giovanni; Edson (Dudu), Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Maranhão (Osvaldo) e Magno Alves (Richarlison). Técnico: Levir Culpi.

GOLS - João Schmidt, a 1, e Alan Kardec, aos 39 minutos do primeiro tempo. Cícero (pênalti), aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cícero, Cueva, Carlinhos, Ganso, Giovanni, Maicon, Douglas.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA - R$ 204.246,00.

PÚBLICO - 10.323 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).